Ericsson : charge de dépréciation d'actifs en Chine

(CercleFinance.com) - Ericsson cède 1,5% sur l'OMX alors que l'équipementier télécoms fait part d'une charge d'environ un milliard de couronnes suédoises (100 millions d'euros) liée à des dépréciations d'actifs en Chine, à prendre dans ses comptes du deuxième trimestre. Le Scandinave explique avoir accru ses parts de marché en Chine en y gagnant des contrat 5G auprès des trois opérateurs majeurs, mais que les marges brutes initiales sur ces contrats sont négatives, le conduisant à prendre cette charge de dépréciation. Ericsson estime néanmoins que le déploiement de la 5G en Chine devrait doper son résultat opérationnel à partir du second semestre 2020. Aussi, il conserve ses objectifs financiers pour les exercices 2020 à 2022.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.17% ERICSSON-B XETRA -2.40% ERICSSON-B LSE Intl -1.76% ERICSSON-B OTCBB +1.43%