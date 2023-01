Ericsson: changements au sein de la direction information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 16:34

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jenny Lindqvist au poste de Senior Vice Presidente, responsable de la zone de marché Europe et Amérique latine, à compter du 1er février 2023. Il devient membre de l'équipe de direction d'Ericsson et relève du DG.



Jenny Lindqvist succède à Stefan Koetz qui occupait ce poste depuis le 1er juin 2022. Stefan Koetz assumera un nouveau rôle en tant que responsable des projets stratégiques pour la zone de marché Europe et Amérique latine.



Jenny Lindqvist occupe actuellement le poste de vice-présidente et responsable de l'Europe du Nord et centrale au sein de la zone de marché Europe et Amérique latine d'Ericsson.



Börje Ekholm, président du groupe, déclare : ' Jenny assume ce rôle à un moment charnière pour Ericsson et l'industrie alors que nous nous efforçons de réaliser le plein potentiel de la technologie 5G en consolidant notre position de leader dans les réseaux mobiles. '