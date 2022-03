Ericsson change de directeur juridique

(AOF) - Ericsson a annoncé la nomination de Scott Dresser en tant que vice-président senior, directeur juridique et responsable des affaires juridiques et de la conformité du groupe. Il rejoindra l’équipementier télécoms le 21 mars 2022 et sera basé aux États-Unis. Scott Dresser remplace Xavier Dedullen. Fort d'une carrière juridique de plus de trois décennies, M. Dresser rejoint Ericsson après avoir travaillé chez Veon, où il a occupé pendant huit ans le poste d’avocat général.

Ce changement intervient alors qu'Ericsson est éclaboussé par un scandale de corruption en Irak et a violé un accord passé avec le département américain de la justice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.