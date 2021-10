Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : célèbre 40 ans de partenariat avec Telia information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - Ericsson a soufflé aujourd'hui la 40e bougie de son partenariat avec l'opérateur de téléphonie finlando-suédois Telia. L'aventure entre les deux partenaires avait commencé le 1er octobre 1981 avec le lancement du réseau mobile de première génération (1G) à Hammarby, dans la banlieue de Stockholm. Quatre décennies plus tard, Telia a dépassé les 5.5 millions d'utilisateurs 5G dans les pays baltes et nordiques tandis qu'Ericsson est sur le point d'atteindre les 100 réseaux 5G déployés en direct. Selon Arun Bansal, président d'Ericsson Europe et Amérique Latine, c'est ce premier partenariat entre les deux compagnies qui a conduit à la connectivité moderne telle que nous la connaissons à présent. ' La 5G va déclencher une vague d'innovation et de créativité qui va réinventer notre rapport au numérique ', confirme Allison Kirkby, pdg de Telia.

