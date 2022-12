Ericsson cède son activité IoT à Aeris

(AOF) - Ericsson a annoncé la cession de son activité IoT (Internet des objets) à Aeris. La cession et les autres ajustements du portefeuille auront un impact négatif exceptionnel de 1,1 milliard de couronnes suédoises sur l'EBIT au quatrième trimestre dans le segment Enterprise d'Ericsson. La transaction permettra d'éliminer des pertes trimestrielles de 0,25 milliard de couronnes suédoises. Ericsson prendra une petite participation dans la société Aeris.

Ericsson IoT Accelerator est utilisé par plus de 9 000 entreprises pour gérer plus de 95 millions d'appareils connectés avec 22 millions de connexions eSIM dans le monde.

Connected Vehicle Cloud est présentée par Ericsson comme la plateforme de voiture connectée la plus complète du marché actuel. Les pionniers de l'IoT automobile l'utilisent pour connecter six millions de véhicules dans 180 pays.

" Malgré des investissements importants pour remédier à la fragmentation du marché de l'IoT, Ericsson n'a exploité qu'une partie limitée de la chaîne de valeur, ce qui limite le rendement de ces investissements " a expliqué un dirigeant de la firme suédoise.

Les employés IoT d'Ericsson feront partie d'Aeris à la clôture de la transaction, prévue au premier trimestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.