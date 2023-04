Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: BPA divisé par deux au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 08:20









(CercleFinance.com) - Ericsson publie un BPA de 0,45 couronne suédoise au titre des trois premiers mois de 2023, divisé par deux (-49%) en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge d'EBITA hors charges de restructuration en retrait de 1,4 point à 7,7%.



A 62,6 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires a augmenté de 14%, mais a stagné en organique, avec même un repli de 2% du segment réseaux, en raison de la baisse des dépenses d'investissement des opérateurs et d'optimisations de stocks chez des clients.



L'équipementier télécoms suédois ajoute avoir accéléré ses réductions de coûts et identifié des opportunités d'économies supplémentaires, pour prévoir maintenant de réduire ses coûts à un rythme de 11 milliards de couronnes d'ici la fin de l'année.



Continuant de 'voir un environnement agité en 2023 avec une mauvaise visibilité', Ericsson prévoit une marge d'EBITA 'dans le milieu de la plage à un chiffre' au deuxième trimestre, mais table sur une reprise progressive au second semestre 2023.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -4.04% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -3.97% ERICSSON-B LSE Intl -3.62% ERICSSON-B OTCBB 0.00%