Ericsson: BPA de -0,21 couronne suédoise au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - Les ventes organiques du Groupe ont diminué de -9 % au 2ème trimestre en glissement annuel. Les ventes du segment Réseaux ont baissé de -13 %, tandis que les ventes du segment Entreprises ont augmenté de 20 %. Le chiffre d'affaires ressort à 64,4 milliards de couronnes au 2ème trimestre 2023 (contre 62,5 milliards de couronnes).



La forte baisse des ventes en Amérique du Nord a été en partie compensée par le fort développement des ventes en Inde.



La marge brute hors charges de restructuration s'élève à 38,3 % (contre 42,2 %), principalement impactée par la modification du mix d'activité dans les Réseaux. La marge brute déclarée était de 37,4 % (contre 42,1 %).



L'EBITA hors charges de restructuration s'élève à 3,7 milliards de couronnes (contre 7,5 milliards de couronnes) avec une marge d'EBITA de 5,7% (contre 12,0%). L'EBITA déclaré était de 0,5 milliards de couronnes (contre 7,5 milliards de couronnes) avec des charges de restructuration s'élevant à -3,1 milliards de couronnes.



La perte nette ressort à -0,6 milliards de couronnes (contre 4,7 milliards de couronnes) principalement en raison de charges de restructuration. Le BPA dilué était -0,21 couronne suédoise (contre 1,35 couronne suédoise).





