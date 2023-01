Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: baisse du bénéfice net sur l'exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 86 milliards de couronnes au 4ème trimestre 2022. Les ventes organiques du Groupe ont progressé de 1 % en glissement annuel.



La marge brute a diminué à 41,4% (contre 43,5% au 4ème trimestre 2021) principalement en raison de la modification de la composition des activités dans les réseaux.



L'EBITA hors charges de restructuration s'élève à 9,3 milliards de couronnes (contre 12,8 milliards de couronnes) avec une marge EBITA de 10,8% (contre 17,9% en 2021).



Sur l'exercice 2022, les ventes organiques du Groupe ressortent à 271,5 milliards de couronnes, portées par une hausse de 4 % dans les Réseaux et de 16 % dans l'Entreprise.



L'EBITA s'est élevé à 29,1 milliards de couronnes (contre 23 milliards de couronnes en 2021) avec une marge d'EBITA de 10,7% (contre 14,3% en 2021).

Le bénéfice net s'inscrit 19,1 milliards de couronnes (contre 23,0 milliards de couronnes en 2021).





