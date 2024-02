Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: avancée autour de la 5G avec TIM Brazil information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la franchissement d'une étape importante avec TIM Brazil, l'un des principaux fournisseurs de services de communication (CSP) au Brésil, avec la mise en oeuvre réussie du cloud dans son réseau central 5G.



Cette initiative constitue une étape majeure dans l'évolution de TIM vers la 5G, ouvrant la voie à une nouvelle norme en matière d'efficacité opérationnelle et d'agilité des services dans le secteur des télécommunications.



TIM Brésil a travaillé en collaboration avec Ericsson pour activer les fonctions de couche de données 5G bimode natives dans le cloud.



'Il s'agit d'offrir aux utilisateurs des vitesses ultra-rapides, une connectivité transparente et des applications innovantes qui transformeront notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la 5G, et c'est une histoire qui mérite d'être regardée', a commenté Andrea Faustino, responsable des logiciels et services cloud chez Ericsson.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.42% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +0.22% ERICSSON-B LSE Intl -0.61% ERICSSON-B OTCBB 0.00%