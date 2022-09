Ericsson: apporte la 5G dans l'Est du Kentucky information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 16:55

(CercleFinance.com) - Appalachian Wireless a récemment choisi Ericsson pour moderniser son réseau avec des capacités 5G.



Ericsson modernisera le réseau d'Appalachian Wireless pour le doter d'un nouveau réseau central 5G bimode basé sur des conteneurs pour l'autonomie, et fournira des solutions de réseau d'accès radio (RAN).



Ensemble, Ericsson et Appalachian Wireless remplaceront les équipements existants et construiront un nouveau réseau central bi-mode natif du cloud pour la 4G et la 5G.



Ce nouveau réseau permettra à Appalachian Wireless de fournir des services 5G avancés aux clients des Appalaches.



' Nous faisons confiance à Ericsson pour fournir des équipements et des services qui nous permettront de mieux servir nos clients et d'apporter la 5G à nos communautés ', a déclaré Mike Johnson, directeur général adjoint d'Appalachian Wireless.



' Le monde devient de plus en plus numérique. Les résidents qui n'ont pas accès à la large bande risquent d'être socialement et économiquement désavantagés ', a ajouté Eric Boudriau, vice-président, responsable de l'unité Regional Carriers, Ericsson North America.