Ericsson: améliore le réseau de Telstra, avec Ciena information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 16:26

(CercleFinance.com) - Telstra, Ericsson et Ciena ont annoncé aujourd'hui des améliorations de pointe au réseau optique de nouvelle génération de Telstra, qui porteront la capacité de service du réseau optique à 400 GE (Gigabit par seconde Ethernet).



Le réseau optique de Telstra assure la connectivité entre les routeurs et les commutateurs IP de Telstra et ce déploiement sera utilisé pour le trafic Internet et la connectivité à large bande de Telstra.



Transmise sur la plateforme 6500 Packet-Optical de Ciena, la mise à niveau d'une interface 100 GE à 400 GE améliorera les performances du réseau optique et la capacité de service.



'Nous constatons que les demandes de trafic pour le mobile et le fixe augmentent respectivement de plus de 40 % et d'environ 25 % par an, en raison de l'augmentation du nombre de personnes travaillant à domicile et des besoins en bande passante', explique Iskra Nikolova, responsable du réseau et de l'infrastructure chez Telstra. 'L'augmentation de la capacité d'interface nous permettra d'offrir une meilleure expérience à nos clients mobiles, fixes à haut débit, d'entreprise et de gros.'



Avantage, l'interface 400 GE a la même empreinte physique que ses homologues 100 GE, ce qui permet une mise à niveau durable sans compromis sur les restrictions physiques. Elle permet également de quadrupler la capacité de service tout en réduisant la consommation d'énergie du réseau optique.