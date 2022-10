Ericsson: améliore l'usine durable de bateaux de X Shore information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - X Shore établit une nouvelle usine à Nyköping, en Suède, avec l'ambition d'avoir l'usine de bateaux la plus efficace et la plus durable du monde. Pour y parvenir, Tele2 fournit à X Shore le réseau 5G privé d'Ericsson.



Les services 5G de Tele2 feront en sorte que X Shore puisse connecter, mesurer, entretenir et contrôler de nombreux éléments de la production sans fil.



La technologie et les solutions de bout en bout stimuleront la productivité des usines, réduiront les déchets et limiteront la quantité de câblage. Pour les employés de X Shore, la technologie offre un environnement de travail plus efficace.



' Notre objectif est de garantir des opérations durables et efficaces à tous les niveaux, tout en réduisant notre impact environnemental grâce à l'adoption de solutions intelligentes de l'industrie ', ajoute Elias Wästberg, responsable de l'industrialisation chez X Shore Industries.



Jenny Lindqvist, responsable de l'Europe du Nord et de l'Europe centrale chez Ericsson, commente : ' Ce partenariat permet à X Shore d'ajouter de la flexibilité et un contrôle accru sur les processus de production tout en réduisant les coûts et l'impact sur le climat. '