Ericsson: aide Vodafone à renforcer son réseau à Oman information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 11:07

(CercleFinance.com) - Ericsson et Vodafone à Oman se sont associés pour renforcer le développement de l'infrastructure réseau de l'entreprise de télécommunications dans plusieurs domaines.



L'équipementier télécoms scandinave fournira des solutions logicielles cognitives basées sur l'intelligence artificielle pour l'optimisation du réseau et aidera l'opérateur à mettre en oeuvre des opérations sans contact (ZTO) et des capacités de détection des anomalies.



Les solutions mises en oeuvre comprennent Ericsson Expert Analytics (EEA) et des solutions logicielles cognitives d'optimisation de réseau. Combinées, elles offrent des capacités d'analyse et d'optimisation des données en temps quasi réel.



En septembre 2021, Ericsson et Vodafone à Oman ont conclu un accord de services gérés de cinq ans pour les opérations et l'optimisation du réseau et de l'informatique basées sur des données alimentées par l'IA (intelligence artificielle).