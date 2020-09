Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : acquisition de Cradlepoint pour 1,1 Md$ Cercle Finance • 18/09/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce l'acquisition de Cradlepoint, le leader du marché américain des solutions d'entreprise WAN 4G et 5G Wireless Edge. ' Cet investissement est essentiel à la stratégie actuelle d'Ericsson visant à conquérir des parts de marché dans l'espace 5G ' indique le groupe. Cradlepoint complète le portefeuille 5G Enterprise existant d'Ericsson, qui comprend des réseaux dédiés et une plate-forme mondiale d'IdO. Le prix d'acquisition est de 1,1 milliard de dollars, la transaction devant être conclue avant la fin du quatrième trimestre 2020. Le chiffre d'affaires de Cradlepoint pour 2019 s'est élevé à 1,2 milliard de couronnes suédoises, avec une marge brute de 61 %.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.67% ERICSSON-B XETRA +2.22% ERICSSON-B LSE Intl +2.30% ERICSSON-B OTCBB 0.00%