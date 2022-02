Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: accords de formation avec des universités au Maroc information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 12:57









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'accords avec de grandes universités marocaines afin de renforcer leurs partenariats dans les domaines du développement des compétences en technologies de l'information et de la communication (TIC).



L'idée du programme est d'offrir aux jeunes talents au Maroc des opportunités d'apprentissage et de développement de carrière de classe mondiale.



Dans ce cadre, Ericsson fournira notamment aux étudiants une formation et un mentorat par l'intermédiaire de spécialistes chevronnés de l'industrie, ainsi qu'un accès à Ericsson Educate, un portail de compétences numériques développé par Ericsson pendant la pandémie, qui vise à renforcer les compétences en TIC des étudiants et à accroître leur préparation à des emplois dans les secteurs des télécommunications et des TIC.







