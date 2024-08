Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: accord pour la cession d'iconectiv information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir conclu un accord contraignant avec Koch Equity Development pour lui céder iconectiv, filiale américaine fournissant de solutions de portabilité de numéros de réseau et de services d'échange de données.



Le groupe scandinave prévoit d'enregistrer sur cette transaction un EBIT exceptionnel d'environ 8,8 milliards de couronnes suédoises (0,8 milliard de dollars) à la finalisation, prévue au premier semestre 2025 sous réserve des conditions et approbations usuelles.



Acquise en 2012 par Ericsson dans le cadre du rachat de Telcordia, iconectiv était depuis 2017 codétenue avec Francisco Partners. Elle ne présentait que des synergies stratégiques limitées avec le reste du portefeuille de l'équipementier de réseaux suédois.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.