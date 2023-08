Ericsson: accord pluriannuel avec TPG Telecom information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un accord pluriannuel avec TPG Telecom afin de fournir un premier outil d'analyse basé sur l'IA et natif du cloud en Australie afin d'identifier et d'améliorer les performances du réseau mobile pour les clients.



Basée sur Ericsson Expert Analytics et EXFO Adaptive Service Assurance, la solution offrira aux équipes de technologie, de réseau et de soins de TPG Telecom 'une compréhension approfondie et de bout en bout de l'expérience de l'abonné au niveau individuel'.



'Ces informations permettront à TPG Telecom de réagir plus rapidement aux problèmes de réseau, d'améliorer les performances et de réduire le besoin de diagnostics basés sur l'infrastructure, permettant à l'opérateur de télécommunications d'améliorer son expérience de service pour les clients', assure Ericsson.