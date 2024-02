Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: accord de R&D autour de la 6G avec Turkcell information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un protocole d'accord avec Turkcell afin de faire progresser la recherche et le développement de la 6G et stimuler les avancées technologiques en Turquie.



Turkcell, actuellement le seul opérateur turc à disposer d'un laboratoire dédié à la recherche sur la 6G, et le site de recherche d'Ericsson à Istanbul, favoriseront la recherche bilatérale afin de renforcer la coopération dans les projets de collaboration nationaux et internationaux en matière de recherche et développement (R&D) et faciliter l'échange d'informations précieuses sur les technologies émergentes.



En mettant l'accent sur l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et la vision et l'architecture globales de la 6G, Ericsson Research et Turkcell seront les premiers à jeter les bases de futurs cas d'utilisation innovants.







