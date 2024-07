Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: accord de licence croisée avec le chinois Oppo information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi la signature d'un accord de licence croisée devant s'étaler sur plusieurs années avec le fabricant de téléphone chinois Oppo.



L'équipementier de réseaux suédois précise que cet accord, qui lui permettra de percevoir des redevances, porte sur un ensemble de brevets jugés essentiels pour les technologies cellulaires, à commencer par la 5G.



Ericsson ajoute que ses termes sont conformes aux standards définis par le 3GPP, l'organisme mondial de normalisation des télécommunications, qui prévoient de ne pas porter atteinte à la protection conférée par un brevet et à la juste rémunération des brevets issus d'activités de R&D.



En dehors de leur accord de licence croisé, Ericsson et Oppo déclarent prévoir de coopérer autour d'un certain nombre de projets dans la 5G, dont la vérification des appareils, l'engagement des consommateurs et le marketing.





