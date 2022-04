Ericsson: accord de collaboration avec Turkcell en Turquie information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 10:30

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé hier avoir signé un accord de collaboration avec Turkcell, entreprise de télécommunications turque, portant sur la transformation numérique des industries.



L'accord sert de base à une collaboration mutuelle entre Turkcell et Ericsson pour l'exploration, le développement de différentes industries en Turquie comme la fabrication intelligente, le pétrole et le gaz, les ports, les aéroports, l'énergie et les services publics, et l'exploitation minière.



Les cas d'utilisation vont du suivi des actifs à l'automatisation en temps réel, en passant par l'amélioration de la productivité ou l'optimisation des opérations commerciales grâce à des jumeaux numériques.



'Le partenariat avec Turkcell stimulera la collaboration entre les partenaires locaux et mondiaux de l'industrie 4.0 pour développer des solutions industrielles. Nous sommes fiers de cette étape importante dans le parcours numérique de Turkcell et attendons avec impatience la transformation numérique des industries en Turquie', explique Işıl Yalçın, vice-président et responsable d'Ericsson Turquie chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique.