Ericsson : accord de collaboration avec le MIT

(CercleFinance.com) - Ericsson et le MIT ont annoncé jeudi qu'ils allaient collaborer sur deux projets de recherche visant à poser les jalons de ce que seront les prochaines générations de réseaux mobiles, au-delà de la 6G. Le groupe suédois prévoit de travailler avec l'école d'ingénieurs sur un nouveau type de puces 'lithioniques' censées ouvrir la voie à l'informatique 'neuromorphique'. Les propriétés de ces systèmes permettraient, d'après les deux partenaires, de conduire des travaux d'intelligence artificielle plus rentables d'un point de vue énergétique et donc de favoriser des réseaux totalement cognitifs et moins complexes. Ericsson et le MIT disent également plancher sur des réseaux mobiles permettant de connecter plusieurs milliards de milliards de capteurs et d'appareils sans la moindre utilisation d'énergie.

