Ericsson: accord cadre pour la 5G en Lituanie et Lettonie information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 14:26

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un accord cadre avec Bitė Group portant sur l'introduction de la technologie 5G en Lituanie et en Lettonie, fournissant une couverture du réseau 5G dans les villes et les districts les plus peuplés.



Des plans de développement des services à la clientèle dans le divertissement et les jeux multimédias, le cloud , centres de données et IoT sont aussi prévus.



Ainsi, de 2022 à 2028, Ericsson sera le seul fournisseur du réseau d'accès radio (RAN) national et continuera à fournir la technologie de base, pour la modernisation et l'expansion du groupe Bitė dans les deux pays.



'Cela permettra au groupe Bitė de fournir des expériences de réseau 5G supérieures à ses clients actuels, tout en développant de nouvelles offres pour atteindre un groupe cible plus large', indique Ericsson.