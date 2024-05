Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: accord avec Umniah autour du réseau jordanien information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un protocole d'accord avec Umniah visant à étendre le réseau 3G et 4G dans les grandes villes du Royaume hachémite de Jordanie.



Ericsson fournira des produits et des solutions Ericsson Radio System évolutives et flexibles afin de faire face à l'évolution des demandes grâce à une technologie multibande et multicouche.

L'extension du réseau utilisera 10 mégahertz (MHz) du spectre, dont 5 MHz seront réaffectés de la 3G à la 4G, et 5 MHz supplémentaires qui permettront une capacité réseau accrue.



Ericsson indique que cette opération permettra d'étirer couverture du réseau à des secteurs supplémentaires, fournissant ainsi la 4G dans les zones où elle n'est actuellement pas disponible.







