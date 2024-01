Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: accord avec Telus autour de la 5G SA au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce s'être associé à Telus, opérateur 5G canadien, pour lancer et optimiser son réseau 5G autonome (5G SA).



Tirant parti des technologies 5G Core d'Ericsson, fournies via la solution cloud 5G Core bimode native d'Ericsson, le réseau 5G SA permet à Telus d'offrir à ses clients les services 5G les plus avancés avec des fonctionnalités telles qu'une latence 'ultra-faible et des vitesses encore plus rapides'.



' C'est un grand moment pour Telus et Ericsson alors que nous célébrons l'amélioration de leur réseau 5G autonome à travers le Canada ', a déclaré Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada.







Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.85% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.26% ERICSSON-B LSE Intl -2.05% ERICSSON-B OTCBB 0.00%