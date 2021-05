Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : accord avec Samsung sur les brevets Cercle Finance • 07/05/2021 à 08:34









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la conclusion d'un accord pluriannuel avec Samsung, comprenant une licence croisée mondiale de brevets sur les technologies cellulaires dont la 5G, mettant un terme à des litiges juridiques entre les deux groupes. En outre, ils se sont mis d'accord sur des projets de coopération technologique pour 'faire progresser l'industrie mobile dans la normalisation ouverte et créer des solutions précieuses pour les consommateurs et les entreprises'. Au deuxième trimestre 2021, les revenus des licences de droits de propriété intellectuelle d'Ericsson, intégrant le nouvel accord qui couvre les ventes à compter du 1er janvier 2021, devraient être de deux à 2,5 milliards de couronnes suédoises.

