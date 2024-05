Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: accord avec DNB autour de la 5G en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - Digital Nasional Berhad (DNB) et Ericsson ont annoncé un programme visant à accélérer la numérisation des entreprises en Malaisie, rendue possible par les capacités du réseau 5G de leader mondial.



Selon Ericsson, ces initiatives industrielles pionnières ouvriront la voie à des technologies avancées pour permettre la numérisation des entreprises dans différents domaines.



Intel sera le partenaire technologique, conformément à un protocole d'accord antérieur, pour collaborer au développement de cas d'utilisation de la 5G afin de stimuler l'adoption de la nouvelle technologie par les entreprises.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.94% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +0.64% ERICSSON-B LSE Intl +0.34% ERICSSON-B OTCBB 0.00%