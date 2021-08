Ericsson : accord 5G avec Faroese Telecom dans les îles Féroé

(CercleFinance.com) - Ericsson a conclu un accord exclusif 5G avec le principal fournisseur de services de communication des îles Féroé, Faroese Telecom (Føroya Tele).

Faroese Telecom utilisera les technologies Ericsson pour moderniser entièrement son réseau existant.

En plus de servir les navires et les bateaux de pêche grâce à une meilleure couverture, une latence plus faible et des vitesses plus élevées, le réseau 5G pourra être associé à l'Internet des objets (IoT) et à l'intelligence artificielle (IA), permettant des améliorations dans la sécurité, la navigation autonome, la surveillance des itinéraires pour le contrôle du volume de carburant et ou encore les émissions de gaz.

Le déploiement de la 5G s'appuiera sur les solutions 5G RAN et Core d'Ericsson. Le déploiement commence immédiatement et devrait s'achever en 2023.