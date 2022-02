Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: accompagne le lancement de la 5G au Zimbabwe information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce s'être associé à Econet Wireless Zimbabwe pour lancer des services 5G à Harare, au Zimbabwe.



Ericsson soutiendra ainsi les dernières solutions de réseau d'accès radio (RAN) d'Econet ainsi que le déploiement de la 5G dans la capitale, Harare.



'Les solutions augmenteront la capacité d'Econet et l'expérience utilisateur avec des vitesses de réseau nettement plus rapides, qui sont jusqu'à 10 fois supérieures à la vitesse de la technologie 4G', assure Ericsson.



La technologie vise également à élargir l'accès à l'inclusion financière dans les zones urbaines et rurales du Zimbabwe.





