Ericsson: accompagne la sobriété énergétique de Singtel

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui son association avec la société singapourienne Singtel, présentée comme 'le premier groupe de technologies de communication en Asie'.



A travers cette association, Singtel compte réaliser une percée dans l'industrie en matière d'économies d'énergie.



Concrètement, Singtel va s'appuyer sur l'application Cognitive Software d'Ericsson - qui exploite l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) - pour optimiser économiser annuellement jusqu'à 8 % d'énergie.



'Notre mode veille cellulaire associé à un logiciel cognitif va aider Singtel à faire face à la demande croissante de données tout en répondant à son besoin de réduire sa consommation d'énergie afin d'atteindre son objectif Net Zero', résume Martin Wiktorin, responsable d'Ericsson Singapour, Brunei et Philippines.







