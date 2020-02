Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : absent du MWC pour cause de coronavirus Cercle Finance • 07/02/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé vendredi qu'il avait renoncé à participer au Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC, Mobile World Congress), qui se tiendra à la fin du mois à Barcelone, du fait de l'épidémie actuelle de coronavirus. L'équipementier télécoms suédois justifie sa décision par sa volonté de préserver la santé de ses salariés, de ses clients et de ses partenaires. Ericsson, qui est l'un des principaux exposants du salon, explique que plusieurs milliers de visiteurs se rendent habituellement sur son stand du MWC chaque jour, un trafic qui rend difficile la mise en place de mesures sanitaires efficaces, même si le risque de contagion reste 'faible' selon ses propres termes. Le groupe précise qu'il a prévu de présenter les démonstrations et les contenus qu'il avait préparés à l'attention de ses clients en vue du congrès dans le cadre d'événements organisés localement, et qui seront baptisés 'Ericsson Unboxed'.

