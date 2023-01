Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: à Taïwan, les voitures de police embarquent la 5G information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 16:36









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que Far EasTone Telecom (FET), le principal fournisseur de services de communications à Taïwan, a équipé une voiture de police d'une solution 5G intelligente tirant parti de l'IA et de la technologie de découpage de réseau 5G de bout en bout d'Ericsson.



Ce cas d'utilisation, qui constitue une première mondiale selon Ericsson,repose sur la 5G Core et le RAN Slicing utilisant le partitionnement dynamique des ressources radio dans un réseau 5G autonome (SA) en direct.



Créée pour le département de police de la ville de Kaohsiung, sud de Taïwan, la solution '5G Smart Patrol Car' est présentée comme une application innovante qui permet de prendre en charge la reconnaissance des plaques d'immatriculation et identifier les véhicules signalés volés.



Avec un débit de données élevé et une faible latence garantis par la technologie de découpage de réseau 5G de bout en bout d'Ericsson, les données des voitures de patrouille en mouvement peuvent être transmises en temps réel, permettant la reconnaissance immédiate de ces plaques d'immatriculation vues par l'appareil.







Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.13% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.09% ERICSSON-B LSE Intl -1.18% ERICSSON-B OTCBB 0.00%