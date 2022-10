Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: a passé avec succès son audit semestriel NESAS information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 10:29









(CercleFinance.com) - Ericsson a passé avec succès son dernier audit semestriel NESAS pour se conformer aux normes de sécurité 3GPP / GSMA. Son portefeuille de réseaux d'accès radio (RAN) continue donc de répondre aux exigences de sécurité du réseau.



Fondée en 1995, la GSMA représente les intérêts des opérateurs de réseaux mobiles du monde entier, et son NESAS (Network Security Assurance Scheme) a été introduit ces dernières années pour fournir un cadre commun d'assurance de sécurité pour le développement sécurisé de produits et les processus de cycle de vie des produits dans l'industrie mobile.



David Hammarwall, vice-président et responsable des réseaux de produits chez Ericsson, a déclaré : ' La réussite de ce dernier audit réaffirme notre engagement à faire en sorte que nos produits et solutions offrent à nos clients la sécurité et la confiance dont ils ont besoin lorsqu'il s'agit de mettre à niveau leurs réseaux ou d'en déployer de nouveaux. '





