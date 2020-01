Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : a été sélectionné par Orange pour la 5G Cercle Finance • 31/01/2020 à 12:59









(CercleFinance.com) - Ericsson a été sélectionné par Orange France pour déployer son réseau d'accès radio (RAN) 5G dans trois grandes régions françaises. Le groupe va également moderniser son réseau d'accès radio 2G / 3G / 4G existant. Le réseau sera déployé dans les régions Nord-Est, Sud-Ouest et Ile de France / Paris. L'accord de cinq ans fera d'Ericsson le principal fournisseur de RAN d'Orange France. Le partenariat comprend également des services de maintenance et de déploiement. ' Le déploiement débutera dans les meilleurs délais afin que le réseau Orange France 5G soit prêt à lancer des services 5G lorsque les fréquences seront disponibles courant 2020 ' précise le groupe. Arun Bansal, président Europe et Amérique latine, Ericsson, a déclaré : ' Nous travaillerons en partenariat étroit avec Orange France pour en faire une réalité et apporter les bénéfices de la 5G à ses clients. ' Ericsson compte désormais 80 accords commerciaux 5G et contrats avec des opérateurs.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.26% ERICSSON-B XETRA -1.70% ERICSSON-B LSE Intl -1.96% ERICSSON-B OTCBB -1.66%