Ericsson: a été inscrit sur la 'liste A' par le CDP information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 17:13

(CercleFinance.com) - Ericsson a été reconnu par l'organisation indépendante à but non lucratif CDP qui l'a inscrite sur sa 'liste A' qui récompense son leadership en terme de protection du climat, des forêts et de l'eau.



Sur la base des données communiquées dans le cadre du questionnaire 2022 du CDP sur le changement climatique, Ericsson fait partie des 283 entreprises qui ont obtenu un 'A' sur plus de 20 000 entreprises évaluées.



'Cela signifie beaucoup pour les collègues de toute l'entreprise de voir notre engagement envers l'action climatique reconnu sur la liste A du CDP cette année. Cette reconnaissance témoigne de notre progression continue vers des objectifs climatiques ambitieux et fondés sur la science.' déclare Heather Johnson, responsable du développement durable et de la responsabilité d'entreprise chez Ericsson.