Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : a déposé une nouvelle plainte contre Samsung Cercle Finance • 05/01/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - Le groupe a déposé une nouvelle plainte contre Samsung au Texas pour violation de sa propriété intellectuelle indique ce matin Aurel BGC. Le bureau d'analyses rappelle que les deux groupes sont en actuellement en conflit sur l'extension d'accord de licence croisée. ' Le groupe sud-coréen essaie de son côté de régler le différent depuis la Chine, à Wuhan, ou la justice est réputée fixer des prix bas sur les taux de royalties ' rajoute Aurel BGC. Ericsson avait déjà annoncé le 11 décembre qu'il avait engagé des poursuites contre Samsung, estimant que le géant coréen avait violé ses engagements contractuels de licence des brevets. La plainte, déposée devant un tribunal fédéral du district Est du Texas, ' stipule que Samsung n'a pas respecté ses engagements de négociations de bonne foi et de cession de licences de brevets à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, une norme également connue sous le nom de 'FRAND' '. 'Le système FRAND (...) permet l'accès à la propriété intellectuelle, développée par des contributeurs comme Ericsson, dans le cadre de normes mobiles mondiales, selon les termes et conditions FRAND', a déclaré le fabricant suédois d'équipements de télécommunications dans un communiqué. Tous ces problèmes pourraient avoir un impact sur le résultat d'exploitation du groupe de 1 à 1,5 milliard de couronnes suédoises (environ 100-150 millions d'euros) par trimestre, a déclaré Ericsson, à partir du premier trimestre 2021. ' Nous prenons l'hypothèse (certes arbitraire) que l'affaire impactera 3 trimestres en 2021 et qu'Ericsson récupérera 80% des sommes en 2022 ', a indiqué Oddo qui table sur une baisse du BPA de -11 % en 2021 avant un retour à la hausse en 2022 (+9%).

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.08% ERICSSON-B XETRA +0.85% ERICSSON-B LSE Intl -0.74% ERICSSON-B OTCBB +1.80%