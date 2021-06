Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : 580 millions d'abonnés 5G à la fin de l'année Cercle Finance • 16/06/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - Ericsson a déclaré mercredi s'attendre à ce que le nombre d'abonnements 5G atteigne 580 millions au niveau mondial d'ici à la fin de l'année. Le dernier rapport du groupe suédois prévoit toujours que 60% de la population mondiale sera couverte par la 5G d'ici à 2026, avec près de 3,5 milliards d'abonnements. Avec un million de nouveaux abonnés 5G par jour, l'adoption de la téléphonie de cinquième génération dépasse largement le rythme de croissance des précédents standards, fait-il remarquer. Ericsson s'attend ainsi à ce que la 5G atteigne le seuil du milliard d'abonnés deux ans avant la durée qui l'avait fallu à la 4G LTE pour atteindre ce même cap. L'équipementier note toutefois des disparités entre les régions, l'Europe ayant selon lui accumulé un certain retard par rapport à d'autres zones plus dynamiques comme la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon ou les pays du Golfe.

