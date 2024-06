Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: 2e place d'un classement Corporate Knights information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 16:24









(CercleFinance.com) - Ericsson indique avoir obtenu la deuxième place parmi les meilleures entreprises internationales citoyennes du Canada pour 2024, après avoir terminé à la huitième place en 2023.



Selon la firme, cette reconnaissance par Corporate Knights souligne son engagement d'Ericsson pour la durabilité, et notamment ses efforts pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2040.



Ericsson évoque aussi son développement de réseaux 5G efficaces et durables avec des innovations comme son logiciel d'économie d'énergie pour les Réseaux d'Accès Radio soutenant la demande croissante en 5G.







