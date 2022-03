Ericsson: 1er réseau 5G 'standalone' au Canada avec Rogers information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - Rogers Communications,l'un des plus grands groupes de télécommunications du Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier réseau commercial 5G standalone au Canada, aux côtés d'Ericsson, marquant ainsi le premier déploiement dans le pays d'un réseau 5G core autonome, c'est-à-dire disposant de ses propres installations.



' Le lancement d'aujourd'hui offre de nouvelles opportunités et capacités passionnantes aux industries, aux entreprises et aux consommateurs à travers le Canada ', assure Yasir Hussain, directeur de la technologie chez Ericsson Canada.



Ericsson fournit à Rogers des services avancés 5G et des solutions de réseau innovantes afin de répondre à la demande croissante des entreprises et des consommateurs canadiens, notamment via le découpage 5G Core et 5G RAN.