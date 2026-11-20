(Zonebourse.com) - Eres, spécialiste de l'épargne salariale et de la retraite, et Wizio, éditeur d'une plateforme dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), annoncent un rapprochement stratégique destiné à renforcer l'équipement technologique des spécialistes du patrimoine et des réseaux de distributeurs. Les deux groupes souhaitent aider les CGP à gagner en efficacité, à mieux exploiter leurs données et à automatiser leurs parcours.

Une plateforme pour fluidifier le parcours de conseil patrimonial

La plateforme reposera sur les quatre briques déjà développées par Wizio : CRM, conformité, agrégation des données patrimoniales et intelligence artificielle avec MïA, l'assistant IA intégré à Wizio.

Eres apportera les parcours de souscription à ses produits et ses outils de conseil, tels que Timi, Eres Immo et les simulateurs retraite ou fiscaux.

Ils pourront ainsi être directement alimentés par les données clients de Wizio : un conseiller pourra par exemple lancer une simulation retraite à partir du dossier de son client, puis passer à la souscription sans ressaisir d'informations.

Le conseiller retrouvera ainsi, dans un même environnement, toutes les étapes de son travail : la connaissance client, l'analyse des besoins, les fonctions de conformité, la recommandation et sa mise en oeuvre. Moins mobilisés par les tâches administratives et réglementaires, les conseillers pourront consacrer davantage de temps à leur rôle de conseil et à la relation avec leurs clients.

Une alliance fondée sur l'architecture ouverte

Cette prise de participation majoritaire d'Eres au capital de Wizio marque une nouvelle étape pour les deux entités, qui s'engagent à préserver l'architecture ouverte de la plateforme, gage d'indépendance pour les conseillers. Celle-ci restera donc pleinement compatible avec les autres agrégateurs et les CRM du marché ainsi qu'avec les parcours et produits proposés par des partenaires tiers. Les CGP clients de Wizio resteront ainsi libres de travailler avec les partenaires et les outils de leur choix.

Wizio s'appuiera sur l'assise institutionnelle, les expertises et les moyens commerciaux et financiers d'Eres pour poursuivre son expansion auprès de la distribution indépendante et développer sa plateforme, notamment dans l'intelligence artificielle et l'automatisation des parcours.

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