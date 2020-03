Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan rencontrera Poutine jeudi à Moscou Reuters • 02/03/2020 à 10:00









ANKARA, 2 mars (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra jeudi en Russie pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine dans un contexte de tensions exacerbées par l'intervention turque en Syrie et par le soutien apporté par Moscou aux forces de Damas. Trente-trois soldats turcs ont été tués la semaine dernière dans la province syrienne d'Idlib, conduisant l'armée d'Ankara à engager une violente contre-offensive dans cette région du nord de la Syrie où sont retranchées l'essentiel des dernières forces des insurgés. La Turquie a affirmé dimanche avoir détruit plus de 100 chars, des systèmes de défense antiaérienne et deux avions de combat appartenant à l'armée syrienne dans le cadre des représailles liées à la mort de ses soldats. (Tuvan Gumrukcu, version française Nicolas Delame)

