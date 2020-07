Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan rejette les critiques sur le projet du musée Sainte-Sophie à Istanbul Reuters • 03/07/2020 à 16:10









ANKARA, 3 juillet (Reuters) - Les critiques contre le projet de transformation du musée Sainte-Sophie à Istanbul en mosquée constituent "une attaque contre la souveraineté de la Turquie", a déclaré vendredi le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Le ministère français des Affaires étrangères a dit jeudi souhaiter que ce musée reste "ouvert à tous" alors que Recep Tayyip Erdogan veut rendre à l'ex-basilique, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, son statut de mosquée. "Les accusations à l'égard de notre pays sur Sainte-Sophie visent directement nos droits souverains", a réagi le président turc, en réponse aux inquiétudes soulevées par les Etats-Unis, la France et la Grèce sur cette initiative. Le projet de transformation a été examiné jeudi par la justice turque et une décision devrait être rendue dans un délai de 15 jours. (Ece Toksabay; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.