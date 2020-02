Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan menace d'intervenir contre les troupes syriennes à Idlib Reuters • 05/02/2020 à 12:11









ANKARA, 5 février (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé mercredi d'intervenir militairement contre les forces syriennes à Idlib si le régime de Damas ne retirait pas ses troupes d'ici la fin du mois de février de ce dernier bastion des opposants au président Bachar al Assad. Déjà vive depuis le début du conflit syrien en 2011, la tension est encore montée d'un cran lundi entre Damas et Ankara avec la mort de huit Turcs - sept militaires et un civil - dans des bombardements des forces gouvernementales syriennes. La Turquie a installé 12 postes d'observation dans la province d'Idlib, située dans le nord-ouest de la Syrie, dans le cadre d'un accord conclu avec la Russie et l'Iran visant à faire cesser les violences dans la région. "Nous espérons que le processus de retrait du régime (syrien) derrière nos postes d'observation sera achevé en février", a déclaré le président turc lors d'une rencontre avec les membres de son parti AKP, à Ankara. "Si le régime ne se retire pas d'ici là, la Turquie s'en occupera elle-même." L'armée turque mènera des opérations aériennes et terrestres à Idlib s'il le faut, a-t-il ajouté, tout en assurant que la Russie comme la Turquie - qui soutiennent deux camps opposés en Syrie - souhaitaient régler ce différend "sans colère". (Nevzat Devranoglu, version française Marine Pennetier, édité par Betrand Boucey)

