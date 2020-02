Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan dit qu'il parlera de la Syrie avec Poutine vendredi soir Reuters • 21/02/2020 à 13:39









ISTANBUL, 21 février (Reuters) - Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi qu'il s'entretiendrait dans la soirée par téléphone avec Vladimir Poutine et qu'il définirait la position de la Turquie dans le conflit dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, à l'issue de cette discussion. S'exprimant devant la presse, le président turc a déclaré qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient proposé un sommet à quatre entre la Turquie, la Russie, la France et l'Allemagne mais que Vladimir Poutine n'avait pas encore répondu. Il a répété que la Turquie ne retirerait pas ses forces de la région d'Idlib, où les forces gouvernementales syriennes mènent une offensive contre des rebelles avec l'appui militaire de la Russie. (Can Sezer version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.