Erdogan contre attaque et fait s'envoler la livre turque

(AOF) - En chute libre depuis plusieurs jours, la livre turque s'est retrouvée une seconde jeunesse grâce à une série de mesures dévoilées hier par le président, Recep Tayyip Erdoğan. La devise turque bondit à 13,19 livres étant nécessaires pour obtenir un dollar. Lundi, il en fallait plus de 18. Selon les spécialistes, ces mesures sont des hausses indirectes de taux d'intérêt. Insensible à la théorie économique, Recep Tayyip Erdoğan juge qu'une baisse des taux permet de combattre l'inflation. Les détenteurs de dépôts en lires turques seraient compensés pour les pertes éventuelles dues à la baisse de la monnaie locale, a notamment expliqué le président turc.

