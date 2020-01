Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan annonce l'envoi de troupes en Libye Reuters • 16/01/2020 à 11:51









ANKARA, 16 janvier (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé jeudi l'envoi de troupes en Libye en soutien aux forces du gouvernement d'entente nationale de Fayez al Sarraj face aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Le dirigeant turc a fait voter il y a deux semaines par son Parlement une motion l'autorisant à engager ce déploiement. ( L'annonce de l'envoi de troupes turques intervient à trois jours de la tenue dimanche à Berlin d'un sommet consacré à la crise libyenne, auquel Erdogan participera, et après l'échec des discussions qui se sont déroulées en début de semaine à Moscou, où Haftar a refusé de signer un accord de cessez-le-feu négocié sous la médiation de la Turquie et de la Russie. Erdogan a ajouté que la Turquie continuerait d'utiliser tous ses moyens diplomatiques et militaires pour assurer la stabilité à sa frontière sud, terrestre ou maritime, intégrant la Libye dans cet objectif. (Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

