Eramet veut céder une part "significative" de son activité en Indonésie

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Le groupe minier en difficulté Eramet, au capital duquel l'Etat a prévu de monter d'ici la fin de l'année civile, a dit lundi envisager une "cession significative" de la part qu'il détient dans la plus grande mine de nickel du monde en Indonésie.

Il s'agit de la mine Weda Bay Nickel, dont le groupe français détient 38,7 %, derrière le géant chinois Tsingshan, grand producteur d'acier inoxydable. Eramet dit également travailler une possible "cession minoritaire dans Centenario", où il produit du lithium en Argentine.

En outre, Eramet indique avoir cédé des "concessions minières non exploitées du salar d'Arizaro en Argentine" pour une valeur "brute de "71 millions d'euros".

Le groupe a publié ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre. Lundi, il "précise sa feuille de route opérationnelle et stratégique à court et moyen terme", selon le titre de son communiqué.

Dans celui-ci, la PDG de l'entreprise Christel Bories assure qu'Eramet "dispose d'actifs de tout premier plan et de perspectives de développement solides, avec des options de croissance, notamment dans le lithium".

Mais "nous sommes pleinement conscients que leur concrétisation passe d'abord par le rétablissement de notre bilan", a encore détaillé la dirigeante. "C'est le sens des actions que nous avons engagées et que nous mettons actuellement en œuvre, en particulier dans le cadre de notre plan de financement et de notre plan d'amélioration de la performance".

Eramet a subi de lourdes pertes financières en 2025 (perte nette de 477 millions d'euros) et son endettement est élevé. Dans ce contexte, le groupe avait annoncé une augmentation de capital en février, présentée comme "essentielle pour le groupe", et programmée au quatrième trimestre.

Mi-octobre, l'Élysée avait annoncé que l'État allait "augmenter significativement sa participation" au capital du groupe minier en difficulté, au point d'en devenir "très largement le premier actionnaire", mais sans franchir le seuil de 50 de capital.

L'entreprise produit du manganèse, utile pour la fabrication d'alliages, du nickel qui sert à faire de l'acier inoxydable et des batteries rechargeables, des sables minéralisés et, depuis fin 2024, du lithium, également utilisé dans les batteries électriques.

A fin 2025, l'État détenait un peu plus de 27 % du capital de l'entreprise, derrière la famille industrielle Duval, qui détient environ 37 % du capital.

Au terme de l'augmentation de capital prévue d'ici la fin de l'année, ce dernier acteur détiendra bien moins du capital pour ce qui est des droits de vote mais prévoit d'être deuxième actionnaire de l'entreprise.