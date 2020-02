Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eramet : vers un re-test des 37,5E/37,8E ? Cercle Finance • 18/02/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Eramet rechute au contact des 38E et s'achemine vers un re-test des 37,5E (plancher annuel du 30 janvier, 37,8E en clôture), l'objectif n'étant plus qu'à 1% ? En cas d'enfoncement des 37,23E (plancher du 15/08/2019 et 20/04/2017), une glissade vers 25,5E (plancher du 26/06/2016), soit -33%, s'enclencherait.

Valeurs associées ERAMET Euronext Paris -3.30%