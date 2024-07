Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eramet: usine d'extraction de lithium inaugurée en Argentine information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Eramet annonce inaugurer son usine d'extraction directe de lithium de Centenario, dans la province de Salta en Argentine, devenant la première entreprise européenne à produire du carbonate de lithium de qualité batterie à l'échelle industrielle.



La première production est prévue en novembre 2024 et la fin de la montée en puissance est attendue pour le milieu de l'année 2025. La phase 1 de Centenario est conçue pour extraire et produire 24.000 tonnes par an à pleine capacité.



Selon le groupe minier et métallurgique, ce lancement marque une étape clé dans son développement stratégique dans la production de métaux pour la transition énergétique, mais aussi une prouesse technologique à 4.000 mètres d'altitude.





Valeurs associées ERAMET 101,20 EUR Euronext Paris 0,00%