Eramet: une usine pilote inaugurée à Trappes

(CercleFinance.com) - Eramet annonce inaugurer, au sein de son centre de Recherche & Innovation situé à Trappes (Yvelines), une usine pilote destinée à tester et optimiser la production de sels métalliques de qualité batterie à partir de la blackmass issue de batteries lithium-ion recyclées.



Installée sur une surface de 800 m2, cette usine pilote est une réplique au 1/1000ème de l'usine qui devrait être construite à Dunkerque avec un démarrage en 2027, sous réserve d'une décision finale d'investissement prévue d'ici fin 2024.



Les sels métalliques de haute pureté obtenus par ce procédé et produits à Dunkerque seront destinés à alimenter la filière européenne de batteries électriques, contribuant ainsi à réduire la dépendance du continent pour l'importation de métaux critiques.





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +7.49%