Eramet : un rebond s'amorce en direction de 70 puis 72E ?

(CercleFinance.com) -Eramet a testé comme prévu le support des 59,75E, le jeudi 26 à l'ouverture et il s'ensuit un rebond de +8% vers 65,5E (dont +6% ce lundi 30/10).

L'embellie a de bonnes chances de se prolonger en direction du 'gap' des 70,1E puis de 72,25E, l'ex zenith du 29/09 qui coïncide avec la résistance baissière oblique moyen terme (issue des précédents sommets (114 et 91E).





Valeurs associées ERAMET Euronext Paris +5.67%